Війна — день 315: росіяни обстрілюють мирні міста і "по своїм трупами" наступають на Бахмут

Оперативно про головне 4 січня

Російське вторгнення в Україну триває 315 днів. Найважчою обстановка на фронті залишається в районі Бахмута, який окупанти намагаються захопити вже кілька місяців. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в цьому районі окупанти намагаються просуватися "по своїх трупах" і українським захисникам потрібні надзусилля, щоб їх зупинити. Тим часом у росії продовжують готувати нових мобілізованих, щоб заповнити свої втрати та, можливо, розпочати новий наступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 1 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 312: ворог продовжує обстріли, але українці мають намір боротися до Перемоги.

Інформація за 2 січня доступна у зведенні : Війна — день 313: окупанти сповільнилися на фронті, але тероризують українців дронами.

З даними за 3 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 314: росія втрачає все більше окупантів і готує новий удар