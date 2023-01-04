Що робити родичам, якщо загиблого військовослужбовця не можна юридично ідентифікувати: порядок дій

Війна забрала життя багатьох українських захисників

Українські захисники продовжують стійко протистояти навалі російських окупантів, проте відомо, що у цій боротьбі багато героїв віддали своє життя. Іноді бувають ситуації, коли через високу інтенсивність боїв не завжди є можливість одразу повернути тіло загиблого захисника та юридично його ідентифікувати.

Як йдеться у пам'ятці Комітету з прав людини Верховної Ради, у деяких ситуаціях інформація про загибель надходить в усній формі від товаришів по службі або командира підрозділу.

У цьому разі необхідно з’ясувати максимально докладну інформацію про те, де, коли та за яких обставин сталася загибель військовослужбовця.

Цю інформацію можна дізнатися від товаришів по службі, командира підрозділу або командира частини. Також можна звернутися до установи чи організації, де проходив службу захисник.

Крім цього, необхідно звернутися до Нацполіції із заявою про загибель військовослужбовця. Оскільки поліція передасть справу для проведення розслідування до СБУ, то також необхідно звернутися до цього відомства, щоб дізнатися ПІБ слідчого.

Окрім того, необхідно встановити зв’язок з центром комплектації, де відбулася мобілізація.

Також рекомендується ознайомитися з пам’яткою, оприлюдненою Комітетом з прав людини, в якій також можна знайти всі номери телефонів та адреси електронної пошти. Вона доступна за цим посиланням.

Варто зазначити, що в Україні є багато ресурсів, які шукають зниклих людей. Частину з них можна знайти за посиланням.

Як повідомлялося раніше, в Україні планують запустити стратегію для ветеранів бойових дій, яка дозволить їм перейти від військової служби до мирного життя.