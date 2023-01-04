Ворог міг просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони та веде застосовує різні види озброєння
Російські окупанти продовжують атакувати на Луганщині в районі лінії Сватове — Кремінна. У Донецькій області ворог продовжує наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки, може посилювати свої війська на заході Донецької області.
Як сказано у звіті Інституту вивчення війни, вагнерівцям на Бахмутському напрямі вже намагаються знайти виправдання за відсутність просування, мабуть, хочуть звинуватити в цьому постачання міноборони росії.
На півдні бої точилися у дельті Дніпра напередодні. За даними Генштабу ЗСУ, за добу атаки відбиті в районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Перемога та Красногорівка Донецької області.
Схід України
Росіяни продовжують намагатися повернути втрачені позиції. Українські сили відбивають атаки. Окупанти могли просунутися в районі Білогорівки на південь від Кремінної. Російське мо заявило про використання термобаричних систем для завдання ударів по українських силах в районі Кремінної. Українські військові продовжують завдавати ударів по тилах ворога.
На Донеччині ворог продовжує наступ у районі Бахмута. Він атакує як на північний схід, так і на південний захід. Ворог міг просунутися на північ від Соледара. На околицях Авдіївки та Донецька триває наступ ворога. Бої продовжуються, в тому числі і на околицях Мар’їнки. На заході Донецької області окупанти посилюють своє угруповання – на Новопавлівському напрямку. Аналітики вважають, що переміщають підрозділи, які раніше були в Херсонській області.
Південь України
Українські сили могли повністю зайняти острів Великий Потьомкінський у дельті Дніпра, але підтвердження цього поки що немає. Українські сили справді досягли північно-східної частини острова, але в інших місцях дельти річки все ще активні росіяни. Українські військові не зупиняються і продовжують завдавати ударів по скупченнях російських окупантів у місцях дислокації на східному березі Дніпра на Херсонщині.
Раніше "Телеграф" публікував дані по одному з таких ударів по тилах ворога — могли загинути і поранені одночасно близько півтисячі окупантів. Так само масштабними є втрати ворога в Макіївці. Удар у новорічну ніч викликав таку медійну реакцію в російському суспільстві, що морф був змушений визнати масштабність втрат. Але вже готові звинуватити мобілізованих у тому, що вони стали причиною — тих, хто вижив, кинуть на лінію фронту, щоб приховати підсумок.