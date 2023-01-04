Ворог міг просунутися на сході: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони та веде застосовує різні види озброєння

Російські окупанти продовжують атакувати на Луганщині в районі лінії Сватове — Кремінна. У Донецькій області ворог продовжує наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки, може посилювати свої війська на заході Донецької області.

Як сказано у звіті Інституту вивчення війни, вагнерівцям на Бахмутському напрямі вже намагаються знайти виправдання за відсутність просування, мабуть, хочуть звинуватити в цьому постачання міноборони росії.

На півдні бої точилися у дельті Дніпра напередодні. За даними Генштабу ЗСУ, за добу атаки відбиті в районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Перемога та Красногорівка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Росіяни продовжують намагатися повернути втрачені позиції. Українські сили відбивають атаки. Окупанти могли просунутися в районі Білогорівки на південь від Кремінної. Російське мо заявило про використання термобаричних систем для завдання ударів по українських силах в районі Кремінної. Українські військові продовжують завдавати ударів по тилах ворога.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині ворог продовжує наступ у районі Бахмута. Він атакує як на північний схід, так і на південний захід. Ворог міг просунутися на північ від Соледара. На околицях Авдіївки та Донецька триває наступ ворога. Бої продовжуються, в тому числі і на околицях Мар’їнки. На заході Донецької області окупанти посилюють своє угруповання – на Новопавлівському напрямку. Аналітики вважають, що переміщають підрозділи, які раніше були в Херсонській області.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Українські сили могли повністю зайняти острів Великий Потьомкінський у дельті Дніпра, але підтвердження цього поки що немає. Українські сили справді досягли північно-східної частини острова, але в інших місцях дельти річки все ще активні росіяни. Українські військові не зупиняються і продовжують завдавати ударів по скупченнях російських окупантів у місцях дислокації на східному березі Дніпра на Херсонщині.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" публікував дані по одному з таких ударів по тилах ворога — могли загинути і поранені одночасно близько півтисячі окупантів. Так само масштабними є втрати ворога в Макіївці. Удар у новорічну ніч викликав таку медійну реакцію в російському суспільстві, що морф був змушений визнати масштабність втрат. Але вже готові звинуватити мобілізованих у тому, що вони стали причиною — тих, хто вижив, кинуть на лінію фронту, щоб приховати підсумок.