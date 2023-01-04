Збивати "шахеди" невигідно? NYT потрапила в черговий скандал через війну в Україні

Боротьба ВСУ із іранськими безпілотниками може бути невигідна Заходу економічно

Російські військові все частіше починають задіювати на полі бою іранські безпілотники. "Шахідів", на відміну від крилатих ракет, у ворога все ще вистачає, а наслідки атаки можуть мати однаковий масштаб. При цьому іноземні медіа почали писати, начебто БПЛА, які використовує рф, є вельми дешевими, але ЗСУ на них витрачають дорогу зброю (боєприпаси до неї), отримані від західних партнерів.

Зокрема про таке написала The New York Times. У своєму дослідженні журналісти посилаються на аналітику української консалтингової компанії Molfar, представлену її керівником Артемом Старосєком.

Так, у дослідженні фігурують не надто приємні для України цифри. Наприклад, виробництво одного іранського дрону може обходитися приблизно в 20 тисяч доларів. При цьому ракети, котрі використовують для їхнього збиття наші сили ППО, обходяться у значно більші суми — від 140 до 500 тисяч, в залежності від виробника зброї та її марки. Таким чином збиття один "шахед" коштує в сім разів дешевше, аніж найпростіший снаряд для його знищення.

"Незважаючи на це, сказав пан Старосєк, витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, зазначив він. А ще є людський фактор", — пише NYT.

Цю публікацію розмістили у себе чимало українських медіа, що, зрештою, розізлило інших наших співвітчизників. Так, наприклад, журналіст Роман Скрипін не стримувався, пишучи про свої враження від прочитаного.

Додамо, що не закривати небо Україна не може — зокрема, і через проблеми із пошкодженою енергосистемою. Тим більше, що росіяни активізували свої повітряні удари вже у холодну пору року, коли населення потребує не лише електрики, а й опалення.

"Телеграф" уже повідомляв, що і самі військові не заперечують: озброєння для боротьби із БПЛА їм потрібне, причому чим більше, тим краще. Але ЗСУ розуміють його цінність, тому вельми прискіпливо використовують наявні засоби.

При цьому на Київщині українські сили ППО досягли дуже високої майстерності, знищуючи 100% повітряних цілей.