В ГУР пояснили, що не так із прогнозами про "2-3 масовані ракетні удари"

Росіяни значно скоротили кількість крилатих ракет, які випускають під час масованих обстрілів

Чимало експертів прогнозують, що у російської армії запасу крилатих ракет вистачить усього на дві-три масштабні атаки найближчим часом. При цьому, за словами представника Головного управлення розвідки Вадима Скібіцького, варто враховувати чисельність снарядів, які окупанти випускають по Україні загалом. Більшість прогнозів спеціалістів базуються на попередніх ударах, де росіяни випускали понад 80 боєприпасів за раз. Нині ж ця інтенсивність значно знизилася.

Детальніше він пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна". Скібіцький підкреслив, що 31 грудня росіяни застосували всього лише 20 ракет, паралельно використовуючи іранські безпілотники. Це свідчить про те, що кількість обстрілів може зрости, хоча і з меншою інтенсивністю.

Найчастіше під час масованих атак росіяни використовують ракети трьох типів — Х-101, Х-555 та "Калібри". Балістичні ракети типу "Іскандер" військові рахують окремо, через особливості їхнього запуску.

"Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше", — підкреслює Вадим Скібіцький.

За приблизними підрахунками спеціалістів ГУР, в запасі у окупантів може ще лишатися близько 160 ракет типу Х-22 та 60 "Калібрів". Триває в росії і виробництво нових снарядів, але воно не є надто масовим: на місяць може з'являтися близько 30 одиниць Х-101 і максимум 20 уже згаданих "Калібрів".

"Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше, аніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", — резюмував представник розвідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли росіяни можуть планувати наступну масштабну атаку на Україну із застосуванням крилатих ракет. Проте в найближчі кілька днів противнику навряд вдасться реалізувати цей задум, адже заважають погодні умови.