Розповідає Senior Sport Communications Manager Parimatch Ukraine Денис Бобр:

Ранок 24 лютого кардинально вплинув на кожного з нас, змінив наші пріоритети, змусив переоцінити ставлення до багатьох речей. Стало іншим все: буденне життя, підхід до роботи, взаємодія з командою, партнерами та медіа. Ми вирішували нагальні потреби безпеки й життя своїх сімей та колег, організовували доставлення гуманітарних вантажів, забезпечували наших друзів та колег в ЗСУ амуніцією та спорядженням.

З перших днів я долучився до волонтерів, ми збирали необхідне для військових збройних сил України та відправляли усе, що могли знайти або замовити. Але мене не лишала думка: що ще я можу зробити, аби збільшити розмір допомоги, привернути увагу суспільства, заохотити допомагати.

Так народилася ідея проведення благодійних аукціонів на підтримку України, де лотами стали спортивні трофеї різних футбольних команд-партнерів та спортсменів-амбасадорів бренду.

Як все починалося?

За час співпраці з відомими командами та спортсменами у Parimatch Ukraine з’явився власний музей ексклюзивних речей з автографами світових зірок спорту. Усі зібрані експонати ми зберігали для фанатів і мали мрію зробити музей відкритим для всіх українців та гостей нашої країни.

Війна змінила плани. Зірковий час для експонатів настав, але в іншому форматі. Вже у березні ми запустили серію благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу ЗСУ й постраждалим від війни українцям: на ліки, бронежилети та тепловізори.

Лотами аукціонів стали особистий спортивний інвентар легенд спорту та пам‘ятні речі з автографами відомих спортсменів. Серед них: футболки Шахтаря, Челсі, Евертона, рукавиці Тайсона та Усика, м’ячі Ювентуса й Лестера й багато іншого.

Механіка

Алгоритм дій був максимально простий. Ми анонсували лот на офіційній сторінці компанії в інстаграм та пропонували вносити пропозиції. Перемагав учасник із найвищою ставкою. Після переказу коштів на офіційний рахунок збору, переможець отримував спортивний трофей.

До речі, ми були одними з перших, хто запустив подібного роду спортивні аукціони і це давало свій результат. Перші лоти "розліталися" за 20-40 тисяч гривень. Наша серія аукціонів дала можливість зібрати понад 360 тисяч гривень, які були спрямовані на допомогу ЗСУ. За ці кошти нам вдалося придбати дрони, тепловізори, одяг й інше необхідне спорядження.

Колаборації з партнерами

Але війна тривала, бої ставали більш запеклими, тож було прийнято рішення масштабувати збори, аби збільшити допомогу нашим захисникам. Ми розпочали залучати партнерів та медійних осіб зі схожими цінностями до нових проєктів.

Так народилася ідея проєкту з Сергієм Притулою, де він став коментатором матчу Національної збірної України з футболу проти Шотландії. В цьому матчі українська команда здобула впевнену перемогу і вболівальники задонатили на 2,2 млн гривень, а Parimatch Ukraine збільшив суму збору втричі — до 6,8 млн грн. На зібрані кошти фонд Притули придбав 1500 планшетів для ЗСУ.

Ще одним новим форматом співпраці стала колаборація з щорічним музичним фестивалем Atlas Weekend, який цього року проходив онлайн. Вела івент команда "Леви на джипі", вони ж супроводжували і благодійний аукціон. Цього разу рукавиці з автографом нашого амбасадора відповідальної гри Олександра Усіка придбав його фанат за 113 тисяч гривень. Це дозволило надати більше допомогти хлопцям у ЗСУ.

Чим довше тривала війна, тим більше навколо було зборів. Статистика аукціонів невпинно падала й потрібно було вигадувати нові формати. Після деяких вагань ми вирішили переформатувати аукціон та пішли з цією ідеєю до дружнього Фонда Сергія Притули, який підтримав першу нашу ініціативу.

У новому форматі ми запропонували збирати на банку благодійного фонду в monobank, що значно прискорило шлях юзера й додало довіри. Тепер перемагала не найбільша ставка, а рандомна з числа тих, хто задонатив 45 грн. Це не випадкове число — "4.5.0" на військовому сленгу означає "Все спокійно". Зміна механіки дала свої результати: понад 50 учасників задонатили рекордні 43 тисячі гривень за футболку з автографом гравця футбольного клубу Chelsea.

Висновки й результати

Загалом нам вдалося зібрати понад 518 тисяч гривень за 10 аукціонів. Публікації про аукціони та їх результати отримали 5-мільйонне охоплення. До промо абсолютно безкоштовно долучилося українське блогер-комьюніті та спортсмени. Й звісно, тисячі українців, які допомогли ЗСУ своїми донатами.

Сьогодні ми активно шукаємо дійсно коштовні лоти для організації масштабного аукціону, й у нас буде додатковий привід для збору на допомогу захисникам.

Незламність та сила духу наших військових надихають кожного з нас ще більше працювати на власному фронті для наближення перемоги України. Саме тому вільна українська нація виборонить власну свободу. Вистоїмо та переможемо!