У росії активізувався партизанський рух: перші кадри підривів показали у ГУР

Лише за перші кілька днів нового року це вже шоста диверсія

У ніч з 3 на 4 січня партизанам вдалося вчергове зупинити рух цивільних потягів, а також військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська (росія). Ефектне відео підриву вже шириться у мережі.

Транссибірська залізниця (росія)

Про це пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що розвідникам вдалося зафіксувати вже щонайменше шість подібних випадків лише у новому, 2023 році.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", — йдеться в тексті публікації.

Також у ГУР додали, що у минулому, 2022 році, його співробітниками було зафіксовано близько чотирьох десятків таких випадків. Крім того, були й ситуації зі знищенням залізничних трансформаторів та локомотивів.

Активізацію так званих "рейкових партизан" у росії пов'язують із оголошенням часткової мобілізації президентом володимиром путіним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в окупованому Мелітополі українські партизани зіпсували мурал, що був встановлений на честь ліквідованого колаборанта Івана Сушки.