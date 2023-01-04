"Отримаємо все": Кулеба зробив гучну заяву щодо військової допомоги

Україна продовжує вести дипломатичну роботу з партнерами щодо поставок важкого озброєння

2023 року Україна отримає військову допомогу від союзників, яку з різних причин не змогла отримати у минулому. Над цим ведеться серйозна робота.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, який транслювався на 4 січня на сторінці МЗС у Facebook.

"Сьогодні навіть діти просять принести їм під ялинку "Леопарда", ми розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових "Леопардів". Ми всі не лише над цим думаємо, а й дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що у 2023-му ми отримаємо те, що не могли отримати з різних причин у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. На все свій час, чекайте на новини", — підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС додав, що в Україні очікують на розгортання американської системи Patriot найближчим часом. За його словами, підготовка до передачі цих систем уже розпочалася.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США оголосили про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 1 млрд доларів.