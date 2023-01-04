Не "російський Донбас", а центр українського життя ще 100 років тому: справжню історію Бахмута показали у мережі (фото)

Як жив український Бахмут на початку 20 століття

На тлі того, як російська армія вже майже півроку безуспішно намагається захопити українське місто Бахмут, у Територіальній обороні України вирішили нагадати, чим насправді є це місто, яке стало для окупантів неприступною фортецею.

На офіційній сторінці в Twitter прес-служба тероборони зазначила, що ще на початку минулого століття саме це місто на Донбасі (Донбасі, історію якого так намагаються переписати росіяни, підмінюючи все українське на своє) і його округи були місцем, де українська ідея виявлялася так сильно, як ніде в іншому місці.

"Ніде в області немає району, який дав би більше командирів опору, ніж Бахмут", — зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що понад сто років тому Бахмут був не лише центром українського життя в регіоні — це був центр Донбасу.

"Община поширилася сучасною північчю Донецької області. Усі адміністративні та ділові центри знаходилися в Бахмуті, обласному центрі", — наголошується в матеріалі.

Бахмут як повноцінне поселення був заснований козаками Ізюмського полку в XVII столітті. З початку Бахмут розвивався як промислове місто. Спочатку були соляні копальні, а пізніше були виявлені поклади вугілля.

У 1917 році активізувалося українське культурне життя в місті.

"У березні відкрилися українська бібліотека та драмгурток. А у квітні в мерії відбулися загальні збори громадськості з порядком денним "Політична організація мешканців, заснована на українських національних інтересах"", — розповіли у прес-службі.

Українські військові Бахмута одразу після проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради вивісили синьо-жовтий стяг над адміністрацією Бахмутського району (зараз це Коледж транспортної інфраструктури), знявши червоний прапор.

Також було створено "Бахмутський український шкільний молодіжний гурток", який почав видавати журнал "Вільні думки" під патронажем міського українського клубу.

Після того, як більшовики окупували Україну, Бахмут чинив сильний опір. Останній відомий командир місцевого опору Дорофій Бойко (позивний "Дорош") загинув у бою 1921 року, але опір тривав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава української розвідки розповів, що його найбільше здивувало у Бахмуті.

Також ми повідомляли про те, як зараз живуть українці у Бахмуті.