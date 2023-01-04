Під Бахмутом вдалося відбити позиції у росіян: подробиці

Росіяни намагалися штурмом взяти позиції українських захисників, але їм не вийшло

Під Бахмутом, куди нещодавно приїжджав глава ГУР МО Кирило Буданов, штурм росіян не лише не увінчався успіхом, а й закінчився втратою власних позицій. Окупанти тікали від українських прикордонників, куди очі дивляться.

Про це розповіли у Держприкордонслужбі України.

Росіяни щодня штурмують місто-фортецю Бахмут, яке захищають не лише бійці ЗСУ, а й українські прикордонники. Одна з недавніх атак закінчилася для росіян втратою своїх позицій.

За підтримки артилерії солдати армії рф намагалися захопити одну з передових позицій українських військ. Прикордонники перечекали обстріл в укритті, а коли піхота супротивника вирушила на штурм, то відкрили вогонь по окупантах. Зазнавши втрат, ворог був змушений у паніці відступити.

Скориставшись вдалим моментом, прикордонники разом із військовослужбовцями ЗСУ розпочали контратаку та стрімко зайняли позиції росіян. Окупанти були змушені відійти вглиб своїх військ. Українським воїнам вдалося знищити дев’ятьох солдатів армії росії і ще приблизно 20 — поранити.

Сили оборони України просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Російський солдат загинув під час контратаки прикордонників

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Бахмутом росіяни використовують трупи вбитих побратимів як щит. Поля і ліси всипані горами тіл, що розкладаються.