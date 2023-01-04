"Некоректне порівняння": у ЗСУ відповіли на скандальну новину NYT про боротьбу з "Шахедами"

NASAMS, Iris-T – це дорогі ракети, але ЗСУ і далі їх використовуватимуть

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував статтю видання The New York Times, в якій йдеться про те, що Україна збиває дешеві іранські дрони дорогими ракетами.

Так, в ефірі національного телемарафону, Ігнат заявив, що коли йдеться про життя та збереження критичної інфраструктури не має значення ціна ракети, якою буде збитий цей дрон.

"Зрозуміло, що ракети, які використовуються — NASAMS, Iris-T — це дорогі ракети... Чи будемо ми їх застосовувати, чи підніматимемо в небо винищувачі, щоб збивати "Шахеди"? Це дорого, але будемо... Йдеться про життя, збереження критичної інфраструктури" та об’єктів, до яких може потрапити дрон-камікадзе", – наголошує спікер ЗС ЗСУ.

При цьому Ігнат звернув увагу на те, що іранські Shahed несуть на собі 40 кілограмів вибухової речовини і якщо такий апарат потрапляє в об’єкт критичної інфраструктури, вибух призводить до пожежі та загибелі людей. У зв’язку з цим спікер вважає не коректним порівняння ціни ракет і дронів, адже шкоди вони можуть завдати набагато більшого у грошовому еквіваленті, ніж вартість зброї для її ліквідації.

"Порахуємо, скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує зенітна ракета... Це зовсім некоректне порівняння", — заявив речник.

Також Ігнат зазначив, що ця тема вже не вперше з’являється у західній пресі.

"Мені іноді здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, щоб вони там висловлювали свою думку. І в США, і в Європі є ЗМІ, які іноді публікують суперечливі речі", — зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли, чим краще збивати "Шахеди".

Також ми повідомляли про те, яка система ППО стоїть на захисті Києва.