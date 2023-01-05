Звільнені чи ні: у ЗСУ розповіли, що відбувається на островах біля Херсона

Завдання щодо довгострокового утримання островів не стоїть

У ЗСУ не підтвердили інформацію про те, що острів Великий Потьомкінський, який знаходиться поряд з Херсоном, звільнено. Проте спростовувати її там також не стали.

Про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін в ефірі єдиного марафону українських новин.

"Щодо острова: наразі всі острови перебувають у так званій сірій зоні, яка не контролюється чітко ні нашими військами, ні окупантами", — сказав він.

За словами Єріна, українські військовослужбовці можуть заходити на острови біля Херсона в рамках певних спецоперацій, проте вони не є плацдармом, який планується тривалий час утримувати.

За його словами, про повний контроль над цими ділянками української землі можна буде говорити лише після звільнення протилежного берега Дніпра.

Представник Збройних сил наголосив, що окупанти зміцнюються на лівому березі річки та періодично відправляють ДРГ на острови, що викликає відповідь з боку українських військових.

Як повідомлялося раніше, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що Україна планує масштабний наступ по всій лінії фронту навесні 2023 року.