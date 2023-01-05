Ворог намагається прорватися до траси під Соледаром: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог веде обстріл із різних видів знарядь поблизу лінії зіткнення та за українськими позиціями
Російські окупанти не зупиняють атаки в районі Сватового та Кремінної. Вони намагаються відновити позиції на тлі того, що українські військові завдають шкоди логістиці ворога на Луганщині.
Наступ на Бахмутському напрямі триває. Як сказано у звіті Інституту вивчення війни, ознаки того, що наступ може бути кульмінацією зберігаються. На захід від Донецька також продовжується наступ ворога, зокрема на Авдіївському напрямку. У Херсонській області війська ворога відновлюють боєздатність та ведуть оборонні операції.
Схід України
Ворог продовжує обмежені контратаки на північному сході України, бажаючи повернути позиції. Окупанти заявляють про тактичні операції з прицілом на розвиток більшої операції. Бої по лінії Сватове — Кремінна, а також у напрямі Лисичанська продовжуються. Українські військові продовжують заважати росії будувати склади боєприпасів, наприклад, біля Сватового.
У районі Бахмута продовжуються наземні атаки. Росіяни продовжують заяви про просування в районі Соледара, нібито на околиці міста захоплено залізничну станцію. Ціль ворога при захопленні Соледара, на думку аналітиків, вийти на автомагістраль Бахмут — Сіверськ, оскільки вона є важливою лінією української військової логістики в регіоні. Ворог використовує в районі Соледару піхотні групи, що може вказувати на спроби закріпитися на тактичному рівні. Аналітики зазначають, що це узгоджується з теорією про кульмінацію, під час якої бої навряд чи припиняться, але вже не дадуть серйозних успіхів наступаючим. Російські окупанти продовжують атаки на захід та південний захід від Донецька.
Південь України
Ворог продовжує відновлювати здатність до бою та удосконалювати лінію оборони у Херсонській та Запорізькій областях. Острови в дельті Дніпра залишаються спірною територією, оскільки вони проглядаються і будь-яка сторона може знищити присутніх там людей. Українські військові продовжують бити по логістичних точках та місцях дислокації ворога на окупованій території.
Російські окупанти також продовжують обстрілювати населені пункти та позиції українських військових уздовж лінії фронту. Але не лише їх — представник ГУР розповів про можливу зміну тактики ворога під час ракетного обстрілу об’єктів інфраструктури в інших частинах України.