Ворог намагається прорватися до траси під Соледаром: свіжі карти боїв в Україні

Ворог веде обстріл із різних видів знарядь поблизу лінії зіткнення та за українськими позиціями

Російські окупанти не зупиняють атаки в районі Сватового та Кремінної. Вони намагаються відновити позиції на тлі того, що українські військові завдають шкоди логістиці ворога на Луганщині.

Наступ на Бахмутському напрямі триває. Як сказано у звіті Інституту вивчення війни, ознаки того, що наступ може бути кульмінацією зберігаються. На захід від Донецька також продовжується наступ ворога, зокрема на Авдіївському напрямку. У Херсонській області війська ворога відновлюють боєздатність та ведуть оборонні операції.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог продовжує обмежені контратаки на північному сході України, бажаючи повернути позиції. Окупанти заявляють про тактичні операції з прицілом на розвиток більшої операції. Бої по лінії Сватове — Кремінна, а також у напрямі Лисичанська продовжуються. Українські військові продовжують заважати росії будувати склади боєприпасів, наприклад, біля Сватового.

Карта боїв на північному сході України

У районі Бахмута продовжуються наземні атаки. Росіяни продовжують заяви про просування в районі Соледара, нібито на околиці міста захоплено залізничну станцію. Ціль ворога при захопленні Соледара, на думку аналітиків, вийти на автомагістраль Бахмут — Сіверськ, оскільки вона є важливою лінією української військової логістики в регіоні. Ворог використовує в районі Соледару піхотні групи, що може вказувати на спроби закріпитися на тактичному рівні. Аналітики зазначають, що це узгоджується з теорією про кульмінацію, під час якої бої навряд чи припиняться, але вже не дадуть серйозних успіхів наступаючим. Російські окупанти продовжують атаки на захід та південний захід від Донецька.

Карта боїв у Херсонській області

Південь України

Ворог продовжує відновлювати здатність до бою та удосконалювати лінію оборони у Херсонській та Запорізькій областях. Острови в дельті Дніпра залишаються спірною територією, оскільки вони проглядаються і будь-яка сторона може знищити присутніх там людей. Українські військові продовжують бити по логістичних точках та місцях дислокації ворога на окупованій території.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Російські окупанти також продовжують обстрілювати населені пункти та позиції українських військових уздовж лінії фронту. Але не лише їх — представник ГУР розповів про можливу зміну тактики ворога під час ракетного обстрілу об’єктів інфраструктури в інших частинах України.