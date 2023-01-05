Потрібен подвійний подвиг: що слід зробити ЗСУ для переваги на фронті

Зима на фронті — завжди важко, але захисникам України доведеться шукати додаткові ресурси для подальшого наступу

Новий український наступ, який начебто запланований на початок весни 2023 року, краще перенести на зимові місяці. Такої думки притримується колишній морський піхотинець та офіцер американської розвідки Еліот Акерман. За його словами, поки що час не знаходиться на боці України, тому слід максимально тиснути на ворога, ослаблюючи та пробиваючи його оборону.

Про це експерт висловився у аналітичному матеріалі для журналу TIME, вивчаючи нинішню ситуацію на фронті російсько-української війни. Акерман підкреслює, що ЗСУ цілком здатні здійснити наступ у зимовий час.

Якщо здійснити подібні дії здебільшого на східному напрямку фронту, це допоможе повернути частину територій під контроль ЗСУ, а також виведе російські сили із рівноваги, завдавши дошкульних збитків.

"Це забрало б у росіян можливість відпочивати і перегруповуватися в зимові місяці, — пояснює Акерман. — Українці так само виснажені, але для досягнення успіху їм потрібно здійснити незвичайний подвійний подвиг: почати наступ, водночас поповнюючи і переобладнуючи власні сили".

На думку американця, якщо українській армії це вдасться, то вже навесні наша країна матиме більш вигідні позиції, що дозволить якомога швидше привести війну до закінчення.

Слід зазначити, що ЗСУ вже мають певні успіхи, яких вдалося досягти у перші дні нового року. Зокрема, під синьо-жовтий прапор повернувся один із островів поблизу Херсона.

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