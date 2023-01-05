"Провісник війни" знову прилетів із рф до Білорусі: у ЗСУ відповіли, чи є привід для паніки

Росіяни давно використовують літаки такого типу

У Повітряних силах України прокоментували інформацію про те, що окупанти перекинули у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) Іл-76 А-50У.

Цей літак допомагає наводити цілі для повітряних атак. Однак панікувати українцям не варто. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Але він не з’явився ні звідки. Він завжди був там. Був, і не тільки там, а й на інших аеродромах цих літаків є багато", — пояснив Ігнат.

За його словами, росіяни вже давно використовують літаки такого типу. З їхньою допомогою окупанти можуть проводити радіолокаційну розвідку на території України.

Водночас схожі літаки мають і союзники нашої країни. Вони допомагають сканувати територію по радіусу і бачити, що відбувається в повітряному просторі.

Варто зазначити, що такий самий літак прилітав до Білорусі перед початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти можуть спробувати повторного наступу з Білорусі на Київ. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, що в такому разі чекає на росіян.