Росіяни вдарили по Херсонщині, загинула ціла родина з дитиною: подробиці

Загиблій дитині було лише 12 років

Місто Берислав у Херсонській області опинилося під обстрілами з боку російських окупантів. Внаслідок події загинула ціла родина.

Атаку на українське місто з боку загарбників було здійснено сьогодні, 5 січня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, внаслідок влучення снаряда до житлового будинку загинула сім’я з трьох людей — чоловік, дружина та їхній 12-річний син.

Берислав на карті

"У цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають усю родину. Чим завинили чоловік, дружина та їхній 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян убив їх у своєму будинку", — написав Тимошенко.

Він також приніс щирі співчуття рідним і близьким загиблих під час цього жахливого обстрілу і додав, що військові злочинці обов’язково будуть покарані за свої дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ не виключають, що російські загарбники можуть завдати нового ракетного удару на різдвяні свята.