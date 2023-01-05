Пройшов Майдан і найгарячіші точки АТО: під Кремінною загинув український воїн

Загиблому воїну було 46 років

На Луганщині під містом Кремінна, де йдуть важкі бої, загинув український військовий Сергій Янець. Довгий час чоловік стояв на захисті Києва, а згодом його відправили воювати з окупантами на схід.

До редакції 24 каналу звернулася племінниця загиблого воїна та розповіла історію свого дядька. За її словами, Сергій Янець із перших днів повномасштабного вторгнення вирушив захищати свою країну від загарбників. Він завжди був справжнім патріотом і дуже любив історію, тому вирішив піти на війну.

Сергій Янець родом із міста Корець Рівненської області, йому було 46 років. Раніше він був учасником Революції Гідності, а після Майдану вступив до батальйону імені генерала Кульчицького і в його лавах боровся за незалежність та суверенітет України у зоні АТО. Чоловік воював у найгарячіших точках на фронті з 2014 року.

Через кілька років він повернувся до мирного життя, переїхав до Києва, купив квартиру, а 2018 року одружився.

Племінниця згадує, що у перший день повномасштабної війни її дядько приїхав у Корець і вона дуже сподівалася, що Сергій залишиться там разом із сім’єю. Однак він привіз свою сім’ю в безпечніше місце, зібрав свої речі та повернувся до столиці.

"Хто як не я", — постійно казав чоловік своїм рідним, і навіть не хотів нічого чути про те, щоб залишитися вдома.

Спочатку військовий стояв на захисті Києва, а згодом його відправили воювати на схід України. Певний час він був у Слов’янську. У серпні у чоловіка була ротація на два тижні, він повернувся додому. Але весь цей час він не міг навіть думати про відпочинок.

У вересні Янець знову повернувся на схід. Упродовж деякого часу його рідні не знали, де він знаходиться.

27 грудня чоловік загинув під Кремінною. Про його смерть родичі дізналися з Фейсбуку. Про це написав на своїй сторінці побратим Сергія. Як виявилось, Янець загинув від уламків міни, смерть була миттєвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Рівненщині провели в останній шлях двох українських військових. Одного із героїв не стало під Бахмутом, іншого на Запорізькому напрямку.