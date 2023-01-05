Німеччина готує передачу Україні БМП Marder: у ЗМІ розповіли подробиці

Marder можуть надходити в Україну із промислових запасів Німеччини

Після того, як з’явилася інформація, що Франція передасть Україні так звані "колісні танки" AMX-10RC, у Німеччині також заговорили про можливе надання нашій країні важкої техніки.

Так, за даними видання Süddeutsche Zeitung, яке посилається на власні джерела, нині в урядових колах Німеччини говорять про "якісно новий крок" у військовій підтримці України. У матеріалі вказується, що йдеться про постачання бронетранспортерів типу Marder, які можуть надходити з промислових запасів.

Журналісти пишуть, що рішення було ухвалено у тісній консультації з Францією та США. Однак поки що невідомо, скільки БМП і коли буде поставлено. Зазначається, що одночасно з інформацією про передачу Україні французьких "колісних танків" з’явилися дані про те, що президент США Джо Байден розглядає можливість надання Україні бойових машин піхоти Bradley.

Уряди США та Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди цього тижня. Три країни обговорювали це питання протягом кількох тижнів.

Характеристики БМП Marder

Вага — 33,5 т.

Екіпаж – 3 особи.

Десант – 6-7 осіб.

Двигун – 600 л. с.

Автоматична гармата – 20 мм. Початкова швидкість снаряда до 1100 м/с, дальність стрілянини – до 2,5 км. Темп стрілянини – до 800 – 1000 пострілів. У ній немає стабілізатора.

Максимальна швидкість – 65 км/год.

Інше озброєння — ПТРК Milan. Його дальність стрілянини – до 3 км, пробиття тандемною частиною – 1000 мм броні. Допоміжно – кулемет MG-3.

Запас ходу шосе у всіх апгрейдах – 520–600 км.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що здатні перші західні танки, які отримає Україна.

Також ми повідомляли про те, що Україні передадуть нові бронетранспортери Bastion із Франції.