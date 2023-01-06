Україна піднялася у рейтингу армій світу: росія все ще "друга", але є нюанс

Індекс сили (PowerIndex) України складає 0,2516

Українська армія, яка хоробро бореться з російськими окупантами, зайняла 15 місце серед 145 країн згідно з рейтингом міжнародної компанії Global Firepower. У 2022 році ЗСУ займали в даному рейтингу 22 місце.

У 2023 році Індекс сили (PowerIndex) України складає 0,2516. Ідеальною вважається оцінка 0,0000. Поряд з Україною посіли місця Єгипет (14 місце) та Австралія (16 місце) Про це повідомили на офіційній сторінці компанії.

"Оскільки Україна продовжує захищатися від росії, вона збільшила свій індекс GFP за поточний рік внаслідок її реакції, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу та запровадження нових ключових категорій, які покращують її спільне місце у списку. 2023 рік стане критичним у напрямку кривавого російсько-українського конфлікту", – наголосили в організації.

Водночас армія росії зберегла друге місце у рейтингу. Хоча у Global Firepower зазначили, що "російсько-українська війна показала ключові обмеження військового потенціалу" росії, попри кількість її житлової сили, а також матеріальну перевагу над Україною.

Варто додати, що перша десятка у рейтингу виглядає так:

США Росія Китай Індія Великобританія Південна Корея Пакистан Японія Франція Італія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ визнаний почесним найкращим містом світу у 2023 році. Столиця України отримала статус за стійкість та мужність.