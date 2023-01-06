"Боїться України і постійно бреше": Подоляк назвав ключові риси путіна

Чому путін постійно бреше і йому байдужі втрати серед своїх військових

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк описав ключові риси, які притаманні російському диктатору володимиру путіну. Однією з них є брехня, якою президент росії постійно годує свій народ.

У новому році путін вийшов на екрани та заявив про запуск на бойову службу нового фрегата "Адмірал Горшков", але водночас голова кремля промовчав про втрати серед окупантів в Макіївці. В інтерв’ю 24 каналу Подоляк пояснив поведінку путіна, назвавши його чотири основні риси.

У путіна немає емпатії

Російський диктатор абсолютно не має емоційного розуміння про те, що таке втрати. Він байдуже ставиться до 100-300 тисяч загиблих.

"У нас вся країна усіяна трупами російських військових. А йому все одно, для нього немає емпатії, немає смутку за загиблими – навіть своїми", — сказав Подоляк.

путін на 99% постійно бреше

Єдине, в чому глава кремля не бреше, це в тому, що він — путін. Решта — суцільна брехня.

"Зокрема про Кримський міст, Курську атомну електростанцію, мільйон людей у Донецьку, яким нібито не давали воду — все суцільна брехня", — додав радник голови ВП.

Він зазначив, що слідчий комітет росії офіційно доповів путіну, що вони не знають, хто і як підривав Керченський міст. Навіть у своїй країні вони не знають. Водночас путін виходить і як факт каже, що якісь мережі біля Курської АЕС, тож росіяни підуть знищувати громадянське населення України.

путін нарцистично закоханий у своє бачення історії та думає, що нібито Ленін створив Україну

Це межу пояснює той факт, що з путіним неможливо вести інтелектуальну дискусію. Усі аргументи будуть для нього неприйнятними, оскільки він їх не розуміє.

"Вести розмову з путіним – це як говорити з людиною з дуже слабким інтелектуальним рівнем. Вона вас не почує, і ще ображатиметься на те, що ви дозволяєте собі говорити дуже розумні слова. Це стосується всієї політичної еліти росії", — сказав Михайло Подоляк.

Путін розуміє тільки прямий силовий удар

Подоляк вважає, що путін отримає суттєвий ляпас, і це буде не просто десь у тіні, а зафіксовано.

"Чому путін так боїться України і їй немає рівних у світі? Тому що ми б’ємо його безпосередньо по фізіономії. Це єдиний інструмент, який можна використовувати у розмові з путіним", — пояснив радник голови ОП.

Глава кремля ніколи не погодиться на щиру розмову, доки не програє. Він постійно думатиме про реванш. Причому путін обов’язково захоче реваншу зі приниженнями.

"Сьогодні не можна поступитися росії за будь-яку ціну, тому що вона знайде можливість через деякий час заподіяти нам максимальний біль і приниження за те приниження, яке сьогодні Україна завдає російській армії і самій росії. Це вже не просто війна за територію, це питання історичної місії й у нас, і у росіян", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни запустили чутку про те, що путін приїде до окупованого Донецька.