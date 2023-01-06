У Зеленського відповіли, чи чекати масованого обстрілу на Різдво: "Всі свята зараз — воєнні"

Слід чекати ще й того, що до ракет обов'язково "доєднаються" іранські безпілотники

Російські окупанти всерйоз готові влаштувати повномасштабний обстріл на Різдво 7 січня, яке відзначається за юліанським календарем. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підкреслює, що від росії варто чекати будь-якої підлості, адже громадяни цієї держави люто ненавидять українців.

Про це чиновник заявив під час інтерв'ю 24 каналу. На його думку, зараз в Україні всі свята мають "воєнний характер", тому розслаблятися, допоки не настане перемога, не можна.

"Саме у такі дні масовані атаки можливі, — стверджує Подоляк. — Адже це для росіян символ — завдати клопоту Україні, яку вони люто ненавидять".

Варіантів розвитку ситуації може бути кілька, попереджає він. Це може бути як цінічна атака "шахедами" на українську енергетичну інфраструктуру, так і новий обстріл міст, включаючи Харків та Херсон, куди окупанти дістають не лише ракетами, а й артилерією.

Втім у кремлі й досі не зрозуміли, що подібні вчинки зрештою лише посилюють західну підтримку Києва, підкреслює Михайло Подоляк.

"Останніми днями наші партнери роблять заяви, які демонструють, що вони ще більше на боці України. Вони ще більше розуміють, що треба закривати небо, ще більше говорять про постачання зброї, — зазначає він. — Це свідчить про те, що завдяки витримці, яку постійно демонструє Україна, ми виконуємо лідерську роль з точки зору того, що не треба боятися".

Про те, що Різдво 7 січня може стати черговим днем масованого обстрілу говорять вже кілька тижнів поспіль. Представники ЗСУ навіть підрахували, яку кількість ракет росіяни здатні випустити по мирним українським містам з урахуванням серйозного дефіциту боєприпасів, який відчуває рф.

Слід зазначити, що на фоні подібних прогнозів від вітчизняних та зарубіжних експертів вельми цинічною виглядає пропозиція путіна оголосити "різдвяне перемир'я". В Україні такі заяви очільника кремля назвали лицемірними, що вже викликало обурення у колишнього президента рф дмитра медведєва.