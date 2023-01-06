Стомлені, але рішучі обличчя героїв: як виглядають захисники Бахмута (фото)

У Бахмуті йдуть запеклі бої, воїни ССО тримають оборону.

На сьогоднішній день місто Бахмут на Донеччині вважають найгарячішою точкою війни росії проти України. Важкі бої за Бахмут точаться з середини літа — воїни ЗСУ ні на секунду не дають розслабитися окупантам, продовжуючи відбиватися та міцно тримати оборону.

Роботу Сил оборони, які завдають ворогу численних втрат під Бахмутом, відзначив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти змушені вже пів року постійно переносити дату захоплення всього Донбасу.

Окупаційна армія ставила завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області ще до кінця минулого року, проте успіху вони досягти не змогли. Найманці з ПВК кремлівського олігарха Пригожина зазнають величезних втрат.

Окупанти постійно штурмують і обстрілюють місто, але українські військові тримають позиції.

Захисників Бахмута бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Обличчя героїв — дивіться в репортажі "Телеграфу".

На фото — стійкі, сміливі і хоробрі українські воїни. На їхніх обличчях, обпалених війною, втома і рішучість.

Боєць ЗСУ у Бахмуті

Ось так виглядає обід військового

На лінії вогню постійно треба бути обережним

В таких складних умовах бійці дбають про тварин

Є час і на шахи - це справжній турнір

Такі "подарунки" готують окупантам

Ось так виглядають спальні місця захисників

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, у компанії Maxar опублікували фото із супутника, де чітко видно, як деколи благополучне містечко Бахмут просто рівняють із землею.

Незважаючи на постійні обстріли в надлюдських умовах в Бахмуті продовжують жити люди. Місцеві жителі розповіли про виживання на лінії вогню.

Також "Телеграф" публікував репортаж, як люди зустрічали 2023 рік у Бахмуті та тулилися в "пунктах незламності".