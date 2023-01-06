Вистава путіна. Як кремль з "перемир'ям" переграв сам себе

Експерт Володимир Воля пояснив "Телеграфу", чому війна наближається до кульмінації і які зміни відбулися на Заході

Так зване одностороннє припинення вогню з боку росії на Різдво є нічим іншим, як виставою з боку володимира путіна, який прагне все одно продовжувати війну проти України. Тому колективний Захід швидко відреагував зневірою на чергову ІПСО кремля, а деякі партнери України попри "мирні" ініціативи москви планово розширюють постачання Києву зброї та важкої техніки.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник Володимир Воля, коментуючи путінське 36-годинне перемир’я на Різдво, яке росіяни вже встигли порушити вдень 6 січня, обстрілявши ракетами Краматорськ і артилерією Курахово.

"Насправді очевидно була створена штучна ситуація з цим "перемир'ям". Тому і реакція Заходу пролунала так швидко. Якби було щось таке, коли путін сказав би, що рф припиняє бойові дії на тривалий час з метою проведення переговорів, то тоді можливо хтось би в світі це й сприйняв якось серйозно. Але коли йдеться про одностороннє припинення вогню на час святкування Різдва за юліанським календарем, то очевидно — це не про переговори, не про перемир'я взагалі як таке, а про те, що на час святкування готувалась така собі вистава", — зазначає експерт.

Водночас, за оцінкою міжнародника, попри різноманітні інформаційні вкидання кремля країни Заходу продовжують постачати Україні більше зброї через загрозу нової ескалації з боку росії, яка продовжує мобілізацію та підготовку до чергових ударів по українській території і напевно готується до повторного масштабного наступу.

"Захід не втомився від війни та України, він реагує на зміну військової ситуації… Декілька днів тому представник Держдепу США заявив, що війна входить у нову фазу, в дуже важливу вирішальну стадію. Тому з одного боку ми бачимо більш жорсткі заяви путіна про те, що він вимагає відмови України від окупованих територій, які захопила росія. Плюс є готовність путіна мобілізувати ще більше людей, щоб збільшити число військових для направлення в Україну. Крім того, ці масштабні ракетні обстріли і атаки дронами по Україні на Новий рік, і так далі. Все це свідчить, що зараз для путіна ставки найвищі, тому звісно він готовий задіяти більше ресурсів, щоб принаймні утримати російський фронт на окупованих територіях в Україні. А з іншого боку, звісно, що Захід через наближення вирішальної стадії у війні (адже вона може визначити остаточний програш путіна) робить кроки, аби збалансувати зростання військового тиску з боку рф", — каже експерт.

За його оцінкою, нарощування поставок в Україну важкої техніки і артилерії вже не є якоюсь примхою чи вмовлянням українських дипломатів, оскільки "Захід впродовж усієї війни реагує дуже чітко — чим більше загострюється ситуація, тим більше постачання зброї, тим більш потужне озброєння йде і знімаються технічні заборони".

"Так і цього разу ми бачили, що від Франції надійдуть колісні танки і бронетранспортери, з ФРН та США йдуть БМП, а також ракетна техніка та системи ППО. Це робиться, виходячи з того, що як раз і наближається пік війни з точки зору, чи програв персонально путін цю війну. Якщо, наприклад, українським військам вдасться розрізати суходольний коридор між рф та Кримом, це означатиме, що війна вийшла на ті ж межі, з яких вона починалась 24 лютого 2022 р. Тоді виникне питання, чи взагалі чогось суттєвого і визначного домоглися росіяни завдяки цій повномасштабній війні. Таким чином всі втрати росії і в техніці, і людських ресурсах виявляться марними", — пояснює Володимир Воля.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вчергове поспілкувався з російським диктатором володимиром путіним по телефону. Російсько-українська війна і переговори стали одними з тем діалогу двох лідерів.

Зазначимо, в кремлі спочатку в своєму агресивному стилі інтерпретували цю розмову, а потім стало відомо, що путін неочікувано доручив шойгу ввести "різдвяне перемир'я" вздовж всієї лінії зіткнення з 12:00 6 січня по 24:00 7 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як турецький лідер Реджеп Ердоган виступив із черговою заявою щодо російсько-український переговорів. Зокрема, він наголосив, що планує докласти максимум зусиль, аби все ж організувати діалог між ворогуючими сторонами.

"Телеграф" також писав, що Ердоган після завершення телефонної розмови з російським диктатором зателефонував Володимиру Зеленському.