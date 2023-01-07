Війна — день 318: росіяни активізувалися на Запоріжжі та відправляють ДРГ до Херсона

Оперативно про головне 7 січня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 318 днів. Окупаційні війська почали рухатися на Запорізькому напрямку, щоб відвернути увагу від Бахмута, де, як і раніше, йдуть найбільш запеклі бої. Крім того, фіксується підвищення активності ворожих ДРГ на островах біля Херсона. Своєю чергою країни Заходу продовжують підтримувати Україну та готуються до постачання важчої техніки, яка значно посилить можливості ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Фінляндія розглядає можливість передачі Україні танків Leopard 2. За словами представника Комітету з питань оборони Антті Хаккянена, його країна має передати танки ЗСУ, якщо така практика практикуватиметься іншими країнами.

Про те, що відбувалося 4 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 315: росіяни обстрілюють мирні міста і "за своїми трупами" наступають на Бахмут

Інформація за 5 січня доступна у зведенні:Війна — день 316: ЗСУ знищують склади окупантів, а росіяни готуються до нового ракетного удару

З даними за 3 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 317: окупанти обіцяють "різдвяну тишу", але ЗСУ готові до всього