У "різдвяне перемир’я" ворог атакував за декількома напрямками: актуальні карти боїв в Україні

Ворог обстрілює позиції ЗСУ та населені пункти вздовж лінії фронту

Російські окупанти заявляють про успіхи в районі Соледара. Вони продовжують наступати в районі Бахмута та Авдіївки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, та Сили оборони України та росіяни ведуть наступальні дії в районі Кремінної та Сватове. На півдні продовжуються бойові операції у дельті Дніпра.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що атаки окупантів відбиті у Стельмахівці, Макіївці, Діброві та Білогорівці Луганської області. На Донеччині напад ворога припинили в Озарянівці, Соледарі, Червоній Горі, Підгородному, Бахмуті, Кліщіївці, Солі, Первомайському, Мар’їнці та Побєді.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Бої в районі Сватового продовжуються. Ворог намагається прорватися на північний захід від міста, в районі Стельмахівки. На околицях Кремінної також йдуть бої на північний захід — на околицях Макіївки. За заявами росіян, українські війська зробили контратаки між Площанкою та Кремінною.

Карта боїв у Луганській області

На Донеччині триває наступ ворога на Бахмутському напрямку. Росіяни заявляють про поступ у Соледарі. За даними частини українських джерел, ЗСУ могли відсунутися не вигідніші позиції через серйозну руйнацію міста після обстрілів. Українські війська не повністю залишили місто, заяви про серйозні поступи росіян не підтверджуються візуально. Українські військові продовжують обороняти позиції на північний схід і на південь від Бахмута.

На околицях Донецька із західного боку також тривають бої, зокрема у Мар’їнці. Підтверджених ударів у районі кордону із Запорізькою областю не зазначено.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни заявляють про військові операції ЗСУ на Кінбурнській косі Миколаївської області. Вони також обстрілюють острів Великий Потьомкінський у дельті Дніпра. За їхніми заявами, російські війська тримають позиції на ньому. Українські війська продовжують бити по тилах ворога у Херсонській та Запорізькій областях.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США вирішили виділити Україні безпрецедентну кількість військової допомоги та сотні тисяч снарядів до неї. Пакет оцінюється в 3 млрд. доларів США.