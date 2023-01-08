Ворог просунувся під Соледаром: актуальні карти боїв в Україні

Ворог поливає вогнем прифронтові міста та позиції Сил оборони

Російські окупанти продовжують тиснути в районі Соледара. Інформаційна кампанія росіян заявляє про "значні успіхи". Але навіть максималістські заяви не віщують неминучого оточення Бахмута.

У цьому упевнені експерти Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що російським військам для того, щоб перерізати українську логістику в Бахмут, потрібно не тільки встановити контроль над трасою Сіверськ — Бахмут, а й вийти на шосе зі Слов’янська. З урахуванням швидкості просування ворога в кілька сотень метрів на день аналітики вважають вкрай малоймовірним, що росіянам вдасться рухатися у бік оточення Бахмута.

У районі Сватове та Кремінній продовжуються бої. Окупанти не зупиняли наступальні операції в районі Бахмута та Донецька. За даними Генштабу, атаки ворога відбили у районах 16 населених пунктів. Серед них — Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда у Донецькій області. Наступ окупанти ведуть на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. На Куп’янському — роблять спроби покращити тактичне становище.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

У районі Сватового наступальні дії продовжували і українські, і російські війська. Окупанти продовжують спроби покращити тактичне становище та заявляють про контратаки у бік Синьківки на північний захід від Сватового. Ворог може планувати підірвати греблю у районі Сватового, щоб спробувати сповільнити українських військових. У районі Кремінної також йдуть бої на північний захід, південний захід та південь від міста.

Карта боїв на північному сході України

На Донеччині підтверджено наступ військ ворога в Соледарі, але українські сили продовжують утримувати контроль над містом, зокрема у північно-західній частині населеного пункту. Росіяни активно просувають наративи, що вагнерівці ведуть бої навколо Соледара та нібито захопили Підгородне. Через Соледар вони можуть намагатись відрізати шляхи на Бахмут, що аналітики вважають малоймовірним найближчим часом. У районі самого Бахмута продовжуються атаки — вагнерівці просунулися до Кліщіївки. Ідуть запеклі бої.

Уздовж західної околиці Донецька на північний і південний захід від міста тривають бої. Атаки йдуть у районі Авдіївки, Мар’їнки, Першотравневого. Частина російських джерел заявляє, що росіяни намагаються обійти українські позиції на північ і на південь.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни продовжують обстрілювати і під час уявного різдвяного перемир’я і після нього під ударом весь неокупований південь України. Обстріл не вщухав усю ніч у багатьох населених пунктах Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької області. Ворог ударив по передмісті Запоріжжя.

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 році у зв’язку з поставками нової військової техніки від партнерів багато хто чекає на просування ЗСУ. Однак поки що мова може йти не про повернення до кордонів 1991 року, а про звільнення лише частини окупованої території.