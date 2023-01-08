Чому росія "притихла" на Різдво: у ЗСУ пояснили тактику ворога

Окупантам потрібен додатковий час, щоб провести аналіз своїх наявних сил та потужностей та спланувати подальші дії

Масованих ракетних атак з боку російських загарбників на Різдво не сталося, проте причиною цьому стало не так зване "перемир’я" на фронті у святкові дні. Окупантам була потрібна пауза. Не виключено, що вони можуть розробляти тактику та підготовку до нових масованих ударів.

Для "демонстрації сили" рф вивела в Чорне море корабельне угруповання, дві одиниці, проте серед них відсутні ракетоносії. Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Один із них великий десантний корабель. Це демонстрація присутності та сили. Але поки що немає ракетоносіїв. Оскільки погода не сприяє: похолодало і трошки штормить. Можна говорити про те, що у них (військ рф, — Ред.) ще не закінчено підготовки до масованих ракетних ударів", — сказала Гуменюк.

Вона пояснила, що окупантам потрібен час для того, щоб провести аналіз своїх сил та потужностей, а також спланувати подальші дії, тому вони не вдалися до атак на Різдво, 7 січня.

"Це ніяке не "перемир’я", а потреба в часі, для того, щоб провести аналіз своїх сил і потужностей і спланувати подальші дії. Тому що вони дійсно страждають, не маючи успіху на суші. Для них складна ситуація на півдні та на сході, що змушує їхнє керівництво вишукувати нові способи", — додала Наталія Гуменюк.

Не виключається, що росіяни можуть розробляти нову тактику масованих ударів по Україні, зокрема з комбінованим застосуванням ракет, іранських "Шахедів" тощо. Однак поки що зробити атаку загарбникам заважає також і погода.

"Ми бачимо, що погода цьому не сприяє і цілком імовірно, що ця підготовка була посунута і погодними умовами також. Оскільки для того, щоб підготувати ракетоносії, спорядити та вивести в море потрібна відповідна погода", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулу масовану атаку по українським містам окупанти зробили напередодні Нового року.