Не тільки з американських: у розвідці розповіли, з чиїх деталей Іран збирає дрони для росії

Дрони збираються з деталей, які продаються у відкритому доступі

У іранських дронах Mohajer-6 і Shahed, що поставляються росії, виявлені не тільки американські комплектуючі, а й деталі, що надходять з десятків різних країн. Ці компоненти Іран без особливих проблем може купувати на відкритих ринках.

Так, згідно із заявою представника Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ)Вадима Скибицького, яке він озвучив в інтерв’ю італійській газеті Сorielle della Sera, іранські дрони, які використовує РФ, збираються з компонентів, що надходять з різних країн, таких як США та Японія, і з багатьох європейських країн, включаючи, наприклад, Австрію.

"Це компоненти можна легко купити на відкритому ринку. І легко збирати (дрони — Ред )", — пояснив Скибицький.

У розвідці розповіли, що найбільшу небезпеку з цих двох видів дронів становлять Mohajer-6, які подібні до Bayraktar TB2. При цьому Скибицький зазначив, що над вирішенням проблеми вже ведеться робота.

"Ми повідомили про цю проблему всім зацікавленим країнам, попросивши їх більше не продавати ці компоненти", — сказав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов розповів, у якому місті росіяни можуть виробляти дрони за іранськими технологіями.

Також ми повідомляли про те, в чому небезпека іранських дронів і що про них треба знати.