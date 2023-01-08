Що таке пекло? Відвертий пост військового про життя в тилу викликав бурхливу реакцію в мережі

Пост зібрав велику кількість коментарів зі словами подяки та підтримки українських захисників

Українські військові, щодня ризикуючи здоров’ям, а часом і ризикуючи своїм власним життям, роблять неймовірні вчинки у боротьбі проти російських окупантів. Однак ставлення громадянських людей до всього, що відбувається, нерідко їх дуже засмучує.

Захисник нашої країни Віталій Бєлкін опублікував на своїй сторінці у Facebook пост про життя в тилу під час війни, який дуже зачепив користувачів мережі. У ньому він розповів про те, що таке справжнє пекло для військових, і це аж ніяк не сама війна.

Воїн зазначив, що приїжджаючи з фронту додому, дуже страшно бачити байдужі обличчя людей навколо, які вдають, що нічого не відбувається. Туди також можна віднести й "друзів", які під час війни зайняті виключно своїми справами й навіть не знають, що їхній приятель відправився захищати рідну країну від загарбників.

"ПЕКЛО – це коли перші тижні засинаєш тільки під звук телевізора чи радіо, тому що незвична тиша давить на мозок. Хтось під горілку, хтось під транквілізатори… у кожного по-своєму. ПЕКЛО – це коли твої сусіди не вітаються з тобою, тому що, або соромно їм, або начхати на все», — написав Бєлкін.

Своїм особистим "пеклом" він також назвав ставлення людей до того, що відбувається в цілому.

"ПЕКЛО — це коли сходив на сеанс психо-соціальної реабілітації, на якому соплива, нафарбована у всі кольори веселки, юна матрьошка нав’язливо розпитує, скільки ЛЮДЕЙ ВБИВ ТИ... "ЛЮДЕЙ", прикиньте...", — пише військовий.

У зв’язку з цим усім військовим дуже важко після повернення додому. Життя ніби ділиться на дві частини. Тому найчастіше у військових з’являється бажання повернутися до вже звичної їм атмосфери.

"Війна не ПЕКЛО. ПЕКЛО – це невдячність і неповага. Ось чому ми хочемо назад. До своїх. Де тебе поважають. Де ти свій серед своїх", — підсумував військовий.

У коментарях під постом користувачі мережі висловили всім військовим величезну подяку за те, що вони щодня борються за свободу своєї країни й роблять все можливе, щоб наші громадяни могли спокійно жити, наскільки це загалом можливо в умовах війни. Водночас українці надали автору посту неймовірну підтримку, написавши теплі слова про те, як люди в нашій країні пишаються військовими та постійно намагаються допомагати всім можливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український воїн збив купу російських ракет за допомогою "Ігли", враховуючи, що такий вид зброї зовсім не призначений для такого виду цілей, зазвичай ним приземлюють ворожу авіацію.