Місяцями шукали у списках полонених та поранених: двох героїв із почестями поховали у Рівному

Про долі воїнів довго нічого не було відомо

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка продовжує забирати життя як українських воїнів, так і цивільних. Трагічна звістка прийшла до міста Рівного, куди одразу два захисники повернулися на вічний спокій.

Як розповів на своїй сторінці мер Рівного Олександр Третяк, у місті попрощалися із двома воїнами, які віддали життя за Україну в боях. Про долі 37-річного Андрія Самчука та 27-річного Богдана Рокицького давно нічого не було відомо, проте 7 січня сім’ї обох воїнів дізналися про їхню загибель. Воїнів упізнали за ДНК.

"Вони віддали своє життя за незалежність України на різних ділянках фронту. Одна – на Миколаївщині, а друга – на Херсонщині. Але об’єднало їх те, що місяцями рідні не могли провести в останню путь своїх найдорожчих людей… Родини двох Героїв Андрія Самчука та Богдана Рокицького місяцями жили з вірою в те, що, можливо, страшна інформація від побратимів про їх смерть не підтвердиться. Вірили, що побачать захисників у списках тих, хто в полоні, поранені…Але, не судилося", — розповів мер міста Рівне Олександр Третяк.

Третяк зазначив, що Андрій та Богдан без вагань стали на захист рідної землі, коли ворог прийшов на нашу землю. І здійснили найбільший подвиг – віддали власне життя за те світле майбутнє українців у суверенній Україні.

8 січня героїв провели на останній спокій. На міській площі зібралися родичі, знайомі та побратими загиблих.

"Невимовний біль стискає серце, тому що втрачаємо найкращих, втрачаємо тих, хто ще так багато міг зробити і так багато всього не встиг", — Третьяк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в боях за Україну загинули батько та син із родини Підкевичів.

Також ми повідомляли, що гравець "Динамо" Олександр Андрієвський втратив однокласника на фронті.