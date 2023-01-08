Перший великий обмін полоненими 2023 року: додому повернулися десятки українських захисників (фото, відео)

Загалом додому повернулися 50 людей

Україна продовжує повертати з полону своїх захисників та провела перший масштабний обмін у 2023 році.

Як поінформував глава Офісу президента Андрій Єрмак, 8 січня додому вдалося повернути 50 бійців зі складу ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, Прикордонної служби, ВМС та навіть із Сил спецоперацій.

У їхньому складі 33 офіцери та 17 рядових та сержантів.

Звільнені захисники потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, під час оборони Маріуполя, боїв на Донецькому напрямку та з інших регіонів, де відбувалися бої, включаючи Київщину, Херсонщину та Чернігівщину.

"Це не останній обмін. Наше завдання – повернути всіх наших людей і ми його виконаємо", — повідомив Єрмак.

Як повідомлялося раніше, попередній великий обмін полоненим відбувся 31 грудня, тоді додому вдалося повернути 140 українських захисників та захисниць, серед яких учасники боїв у Маріуполі та на острові Зміїний.

Як повідомлялося раніше, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець напередодні повідомляв, як росіяни вдаються до витончених способів психологічних тортур щодо полонених українців.