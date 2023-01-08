США невдовзі почнуть навчати українських військових управлінню "вбивцями танків": подробиці

Уся програма підготовки займе кілька місяців

США оголосили про наймасштабніший пакет військової допомоги Україні, в рамках якого наша країна отримає десятки БМП Bradley. Навчання українських екіпажів має розпочатися вже зовсім скоро.

Як пише видання Голос Америки, з посиланням на Пентагон, наприкінці січня 2023 року США проведе навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема роботи з броньованими машинами піхоти Bradley.

Чиновниця американського Міноборони Лора Купер сказала, що навчання для півтисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця. Усього розгортання програми підготовки до використання нової техніки триватиме кілька місяців.

"Ця нова навчальна програма, яку ми починаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley", — пояснила Купер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що собою представляє БМП Bradley і чому цю машину ще називають "вбивцею танків".

Також ми повідомляли про те, що Німеччина також приєднається до постачання важкого озброєння Україні та передасть нашій країні свої БМП Marder та ППО Patriot.