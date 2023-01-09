Війна — день 320: окупанти штурмують Бахмут та Соледар і готуються до нових наступів

Оперативно про головне 9 січня

Російське вторгнення в Україну триває вже 320 днів. Тяжкі бої тривають на Донбасі, де окупанти запекло штурмують Бахмут і Соледар, а також у районі Сватове та Кремінної. У розвідці не виключають, що на цих напрямках окупанти зроблять чергову спробу наступу, проте зараз у них там спостерігаються проблеми з перекиданням військ. При цьому росіяни можуть готувати новий масований удар, але через дефіцит ракет на це їм знадобиться ще деякий час. ВСУ тим часом продовжують точковими ударами знищувати склади боєкомплекту та місця дислокації супротивника.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Українські військові збили ударний вертоліт ворога Ка-52.

00:00 У Білорусі з 16 січня по 1 лютого проходитимуть спільні з росією навчання бойової авіації, заявили в міноборони країни

З даними за 6 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 317: окупанти обіцяють "різдвяну тишу", але ЗСУ готові до всього

Про те, що відбувалося 7 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 318: росіяни активувалися на Запоріжжі і відправляють ДРГ до Херсона

Інформація за 8 січня доступна у зведенні: Війна — день 319: важкі бої на Донбасі та обстріл мирних міст