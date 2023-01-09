Ворог чекає на український контрнаступ на двох напрямках: актуальні карти боїв в Україні

Росіяни атакують авіацією, артилерією, РСЗВ — з останнього виду зброї обстріл провели 73 рази на добу

Російські окупанти накопичують сили в Білорусі та готуються до можливого українського контрнаступу у Луганській та Запорізькій областях. У Білорусі ударну групу не сформовано, але згідно з даними української розвідки, росія може використовувати мобілізованих в операціях на фронті навесні та влітку.

За оцінками Інституту вивчення війни, ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі низький, але можливий, а ризик прямого вступу Білорусі у війну дуже низький. ISW присвятили цьому окрему частину аналітики військової кампанії Росії проти України.

За даними Генштабу, атаки ворога вдалося відбити в районах населених пунктів Стельмахівка та Червонопопівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти продовжують контратаки, щоби відновити позиції на лінії Сватове — Кремінна. На лиманському напрямі ворог настає, на Куп’янському намагається покращити тактичне становище. Їхнє бажання настільки сильне, що кілька батальйонів могли бути перекинуті в район Кремінної з-під Бахмута. Міноборони Великобританії та ISW погоджуються в тому, що росіяни можуть зіткнутися з українським проривом у Луганській області. Дослідники відзначали підготовку росіян до бойових дій, ймовірно, оборонного характеру вздовж лінії Сватове — Кремінна.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

У Донецькій області продовжуються наступи росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Російські окупанти посилено атакують Соледар, але місто перебуває під контролем українських сил. Українським військам вдалося частково просунутися під Бахмутом. Оточення міста залишається для росіян однією з цілей. Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський прибув з військовим візитом у район Бахмута і Соледара, щоб дізнатися ситуацію на передовій.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

З боку росії тривають обстрілі, вони ведуться з окупованих територій. Росіяни за останні тижні розширили оборонні укріплення у Запорізькій області вздовж лінії від Василівки до Орєхова. Ворог також утримує там велике угруповання військ — бояться українського контрнаступу. Український прорив запорізькою лінією, на думку МО Великобританії, може бути одним із серйозних сценаріїв наступу. Такий контрнаступ може "серйозно підірвати життєздатність російського сухопутного мосту, що сполучає Ростовську область із окупованим Кримом".

Карта воєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна отримає БМП Bradley у версії M2A2 ODS. Навчання українських екіпажів має розпочатися у січні.