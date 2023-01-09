росія почала використовувати проти України новітні винищувачі - але виникла проблема

Наразі на території воєнного летовища спостерігається п'ять російських бомбардувальників

Для того, аби завдавати ударів по цілях в Україні, росія, ймовірно з червня, використовує свої найновіші винищувачі Су-57. Однак робить це виключно зі своїх територій, адже побоюється втрат через удари у відповідь.

Такі дані у своєму щоденному розвідувальному огляді оприлюднила пресслужба міністерства оборони Великої Британії, зазначивши, що Су-57 — найсучасніші російські надзвукові бойові винищувачі п'ятого покоління, оснащені стелс-технологією, а також сучасною авіонікою.

На думку розвідників, попри всю потужних цих літаків, росія, ймовірніше за все, обмежить їх використання у війні проти України запусками ракет виключно зі своїх територій. Мова йде про снаряди великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря".

Судячи з останніх комерційних знімків, на території воєнного летовища в Ахтубінську, де перебуває 929-й льотно-випробувальний центр, наразі знаходяться п'ять винищувачів Су-57. Враховуючи те, що відповідний аеродром є єдиною відомою авіабазою Су-57, ці літаки, скоріше за все, були залучені до операцій проти України.

"російська федерація, ймовірно, робитиме усе можливе, аби уникнути репутаційних втрат, подальшого зменшення експортних перспектив та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над територією України. Це свідчить про те, що рф продовжує уникати ризику при використанні своїх військово-повітряних сил у війні", — зазначають експерти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі на 2 січня у російському Воронежі відбулася чергова "бавовна", яку чули жителі кількох районів міста. Попередньо удару було завдано по військовому аеродрому "Балтімор", де базуються літаки Су-34.