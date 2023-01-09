Скандал з одеською прикордонницею в Парижі: стало відомо, що на неї чекає

У ДПСУ назвали таку поведінку "неприпустимою"

Стосовно прес-офіцера Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванни Плантовської, що потрапила в скандал, будуть прийняті відповідні рішення в рамках чинного законодавства. У відомстві заявили, що одразу відреагували на ситуацію.

Так, у коментарі виданню УНІАН спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що "прикро", коли багато бійців відомства захищають нашу країну зі зброєю в руках і гинуть за неї, є співробітники, які хвалиться своїм розкішним особистим життям. За словами спікера така поведінка є "неприпустимою".

"Я не маю права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Однак можу зазначити, що щодо ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві одразу відреагували на це. Зокрема, будуть ухвалені рішення щодо подальшого проходження. нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть у рамках норм законодавства", — передає слова Демченка УНІАН.

Нагадаємо, що скандал навколо Плантовської виник після того, як вона в Мережі опублікувала свої фото з Парижа. Багато користувачів почали критикувати прес-офіцера через недоречність, на їхню думку, публікації під час війни кадрів, що демонструють розкіш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у скандалі із відпусткою прикордонниці з’явився новий головний герой.