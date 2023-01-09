ЗСУ діють зразково, але ситуація загрозлива: Бутусов розповів, що справді відбувається у Соледарі

Соледар під контролем ЗСУ, але росіяни підтягують резерви для повторного штурму міста

Ситуація в Соледарі на Донеччині залишається напруженою. Командування ЗСУ має намір посилити цю ділянку фронту, щоб тримати оборону, але ворог теж підтягнув свої резерви.

Про це повідомляє військовий журналіст Юрій Бутусов, який перебуває безпосередньо в місті. Станом на 21:00 місто перебуває в загрозливій ситуації, а траса для постачання в Соледар прострілюється ворогом.

Росіяни змогли вийти на позиції, які дозволяють їм прострілювати основну трасу поставок на Соледар, але на дорогу окупанти вийти не можуть. ЗСУ перебувають не в повному оточенні, проте нормальне підвезення боєприпасів та іншої допомоги неможливе, що ускладнює оборону. Незважаючи на складну ситуацію та несприятливу погоду (мороз до -18), журналіст запевняє, що є можливість виправити ситуацію.

"У нас у цьому районі зосереджені значні сили, війська є, є багато людей. Є техніка. Важка ситуація всім зрозуміла. Потрібні дії, які виправлять цю обстановку. Необхідні не хаотичні дії, а сплановані, щоб реалізувати наші переваги крок за кроком. Тактична обстановка ясна нашому командуванню, вчора в Соледарі був командувач ОУВ Сирський. Що відбувається в самому Соледарі? Температура ускладнює дії військ: — 18, це треба враховувати, і це створює проблеми і нам і ворогові. За такої температури боєздатність сильно залежить від належного постачання" , — написав Юрій Бутусов.

Він зазначив, що бійці 46-ї аеромобільної бригади ведуть жорсткі оборонні бої за кожен будинок, бої та перестрілки не припиняються ні на хвилину. Росіянам вдалося просунутися на кількох напрямках, але ціною дуже великих втрат. Українські ж десантники повністю довіряють своєму командуванню та діють чітко, злагоджено та зразково, незважаючи на те, що ворог підтягує резерви.

"46 аеромобільна бригада робить все можливе, зберігає боєздатність у надважких умовах. Десантники діють зразково, бійці довіряють командирам і кожен робить все можливе для знищення ворога. Російські штурмові групи знищуються одна за одною в контактних боях на ближніх відстанях, але вони вводять у бій резерви", — передає журналіст з місця подій.

Основна загроза – це охоплення Соледара з флангів міста. Окупанти робитимуть все можливе, щоб пробитися на трасу у тилу Соледара. Щоб обійти місто, ворог направив свіжі резерви зі складу повітрянодесантних військ. Захопленню Соледара російське командування надає великого політичного значення, наголосив Юрій Бутусов.

Також він відзначив роботу 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр", яка три місяці тримала оборону Бахмута та Соледара. Він навів у приклад роботу командирів бригади і зазначив, що бійці билися за кожну посадку і завдавали шкоди ворогові більше, ніж несли самі. Якщо командири інших підрозділів керуватимуть так само, то є шанс виправити ситуацію на користь ЗСУ.

"Згадується, як тримала Соледар та Бахмут три місяці поспіль одна 93-та механізована бригада. Як би було важливо, якби комбрига та всіх командирів батальйонів 93-ті відзначили за їхні майстерні дії на найвищому рівні, і намагалися б організувати управління, розвідку, застосування військ так само ефективно, як діяла 93. Вони билися за кожну посадку і завдавали втрат росіянам у рази більше, ніж несли самі. Якщо керувати таким чином, є всі можливості виправити ситуацію", — підкреслив військовий журналіст.

Також він відзначив ефективність дій 10-ї гірничо-штурмової бригади і зазначив, що українські командири мають досвід, щоб ефективно знищити росіян і здобути перемогу в найскладніших умовах.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що для штурму Соледара окупанти підтягли резерви "вагнерівців". Після невдалої спроби взяти місто днями, росіяни зібрали більше сил, щоби прорвати оборону українських воїнів.

Також "Телеграф" повідомляв, що два волонтери з Великої Британії зникли під Соледаром. Поліція вже оголосила їх у розшук.