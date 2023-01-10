Війна — день 321: окупанти намагаються захопити Соледар та обстрілюють мирні міста
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Оперативно про головне 10 січня
Повномасштабне вторгнення росіян до України триває 321 день. Окупаційні війська продовжують вести активні бойові дії на напрямі Бахмута та штурмують Соледар, який противники намагаються оточити з двох сторін. Продовжується і ракетний терор з боку росії, і все нові міста зазнають ударів, які забирають життя мирних жителів та руйнують об’єкти цивільної інфраструктури.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 У місті Шебекіно (Білгородська область росії) пролунали вибухи.
Про те, що відбувалося 7 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 318: росіяни активувалися на Запоріжжі і відправляють ДРГ до Херсона
Інформація за 8 січня доступна у зведенні: Війна — день 319: важкі бої на Донбасі та обстріл мирних міст
З даними за 9 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 320: окупанти штурмують Бахмут та Соледар та готуються до нових наступів