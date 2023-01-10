Війна — день 321: окупанти намагаються захопити Соледар та обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне 10 січня

Повномасштабне вторгнення росіян до України триває 321 день. Окупаційні війська продовжують вести активні бойові дії на напрямі Бахмута та штурмують Соледар, який противники намагаються оточити з двох сторін. Продовжується і ракетний терор з боку росії, і все нові міста зазнають ударів, які забирають життя мирних жителів та руйнують об’єкти цивільної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У місті Шебекіно (Білгородська область росії) пролунали вибухи.

Про те, що відбувалося 7 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 318: росіяни активувалися на Запоріжжі і відправляють ДРГ до Херсона

Інформація за 8 січня доступна у зведенні: Війна — день 319: важкі бої на Донбасі та обстріл мирних міст

З даними за 9 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 320: окупанти штурмують Бахмут та Соледар та готуються до нових наступів