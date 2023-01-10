Гаубиці M777 та M109 "навчать" стріляти боєприпасами нового покоління: що відомо

Виробництво боєприпасів нового покоління незабаром розпочнеться у США

У зв’язку зі "снарядним" голодом, який зазнають військові в Україні, за кордоном вирішили "навчити" артилерійські установки M777 і M109, що передаються ЗСУ стріляти боєприпасами калібру 155 мм нового покоління.

Про це пише Gagadget із посиланням на Bulgarian Military.

Видання зазначає, що йдеться про снаряд XM1128, який насамперед орієнтований на гаубиці Extended Range Cannon Artillery (ERCA).

Він розробляється для самохідних артилерійських установок нового покоління і прийде на зміну осколково-фугасному снаряду M795, який може вражати цілі на відстані 14 миль (22,5 км).

Максимальна дальність XM1128 становитиме 18,5 милі (майже 30 км). Очікується, що найближчим часом Сполучені Штати розпочнуть виробництво нових боєприпасів замість старих, кількість яких неухильно зменшується на складах. Сумісність XM1128 з гаубицями, обладнаними стволами довжиною 52 калібру, була підтверджена у випробуваннях снаряда.

Новий боєприпас сумісний із M1156 Precision Guidance Kit (PGK). Вартість комплекту високоточного наведення, розробленого компанією Northrop Grumman, за останні роки зросла вдвічі і зараз становить приблизно $20 000.

Нагадаємо, що наша країна отримує САУ М109 не тільки від Великобританії та США, але навіть від Норвегії, яка активно використовує всі засоби для того, щоб добитися поразки свого шаленого сусіда росії у війні.