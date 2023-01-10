ЗСУ і окупанти наступають під Сватовим і Кремінною, поблизу Соледара теж "гаряче": свіжі карти боїв

Російські загарбники намагаються посилити тиск по всіх напрямках, утім отримують на горіхи від українських військових

Однією із вельми напружених точок фронту за останні дні став Соледар Донецької області. Знаходячись в Бахмутському районі, він виявляє собою ще одну ціль для вельми зацікавлених отримати успіхи на цьому напрямку росіян. Найбільше під Соледаром лютують "вагнерівці", котрі не жаліють живої сили навіть на вуличні бої та боротьбу за окремі квартали чи навіть будинки.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (США) у свіжому зведенні, продовжує бути "гаряче" і в інших місцях лінії зіткнення. Зокрема, росіяни продовжують тиснуть на лінії Сватове — Кремінна, а також зводять додаткові укріплення на Херсонщині і в Запорізькій області.

При цьому ЗСУ теж не пасуть задніх. На Луганщині йде активна співпраця військових із місцевими партизанами, які завдають серйозної шкоди наземним лініям зв'язку російської армії. Також наші захисники теж продовжують наступальні дії під Сватовим і Кремінною, не дозволяючи противнику досягти серйозних успіхів.

Карта боїв в Україні 10 січня

Схід України

Лінія Сватово — Кремінна є однією із найбільш напружених ділянок фронту. Останні кілька днів обидві воюючі армії тиснуть у цьому напрямку, намагаючись остаточно закріпити за собою контроль на цьому відрізку лінії зіткнення. Так, ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки під Стельмахівкою, Червонопопівкою, Макїівкою та Білогорівкою. Гаряче і під самою Кремінною, куди російська армія перекинула додаткові батальйони живої сили, а також важку техніку. Найбільше скупчення бойових машин та іншого військового транспорту тут спостерігається неподалік від Тернів. Також відомо про серйозний танковий двобій, який відбувся днями під Дібровою, у якому, найімовірніше, більші успіхи мають українські військові.

Карта боїв на сході України 10 січня

Також досить серйозна ситуація в Соледарі та околицях міста. Росіяни прагнуть повністю захопити населений пункт, почавши серйозні вуличні бої. ЗСУ намагаються втримати ворога, серед якого переважають "вагнерівці". Наймовірніше, українські бійці все ще контролюють територію підприємства "Артемсіль" та обороняють житлові багатоповерхівки на півночі міста. Бахмутський напрямок загалом є непростим, росіяни переконують, що начебто захопили під свій контроль Бахмутське, Красну Гору та Парасковіївку, однак підтверджень такі дані не мають.

Карта боїв на Донбасі 10 січня

Продовжуються атаки і в районі самого Бахмута. Українським захисникам за останні дні вдалося відбити кілька атак на місто, а також села Кліщіївка і Залізне. Поблизу Опитного росіянам вдалося досягти певних успіхів.

Неспокійно і під Донецьком — росіяни атакували під Водяним, Первомайськом, Красногорівкою, а також Побєдою, Мар'їнкою та Новомихайлівкою.

Південь України

Росіяни продовжують працювати над укріпленням своїх позицій на сході Херсонщини. Днями їм вдалося перекинути додаткову військову техніку до кордону із Кримом в Генічеському районі. Вочевидь, противник готується до можливих сутичок на перешийку, який з'єднує материкову Україні із півостровом.

Карта боїв на півдні України 10 січня

Також зводяться додаткові оборонні укріплення на окупованій частині Запорізької області. Під Мелітополем намагаються виставити додаткові бетонні загорожі, які мають зупиняти українські танки в разі контрнаступу.

При цьому ЗСУ не зменшують і свій вогневий тиск на окупантів. За останні два дні, із 8 по 9 січня, в Мелітополі сталася серйозна "бавовна" на місці розташування російських військ, також над містом російські засоби ППО знищували дрони. Окремі удари завдаються по скупченню сил і техніки ворога в Токмаку, Михайлівці та Енергодарі. Неспокійно також і на Херсонщині — в Новій Каховці, Голій Пристані, Олешках, Скадовські та Залізному Порту.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують нахабно обстрілювати мирні міста й села нашої держави. Лише за минулу добу, 9 грудня, від вогонь окупантів потрапило три області, є чимало поранених цивільних.

При цьому слід зазначити, що росіяни можуть почати більш реалістично сприймати події на фронті. Цілком імовірно, що в Кремлі вже облишили спроби повернути собі контроль над Херсоном.