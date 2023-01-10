Бере більше, везе тихіше: США можуть передати Україні БТРи Stryker

Адміністрація США може ухвалити рішення щодо відправлення Strykers у наступному пакеті військової допомоги Україні

Після передачі чергового пакету військової допомоги Україні США розглядають можливість відправки Києву бойових броньованих машин Stryker, щоб допомогти ЗСУ відбити очікуваний російський весняний наступ.

Про це з посиланням на два свої джерела повідомляє видання Politico. За словами представників Пентагону, "Страйкери" можуть стати частиною наступного траншу військової допомоги Україні, про який адміністрація США може оголосити наприкінці наступного тижня під час чергового засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині ("Рамштайн").

Чиновники Міноборони США наголосили, що остаточного рішення нема, тож адміністрація може ухвалити його щодо Stryker у наступному пакеті допомоги.

І хоча БТР Stryker не настільки потужний і захищений, як танк, восьмиколісна броньована бойова машина, побудована General Dynamics Land Systems, може працювати в снігу, багні та піску, хоча позашляхова мобільність і дещо обмежена відсутністю гусениць.

Як пише видання, США вже направили Україні тисячі бойових машин, у тому числі всюдиходи Humvees та машини з протимінним бронюванням, які використовують для переміщення військ на полі бою. Але Strykers можуть зайняти нішу між танками та легшими бронетранспортерами.

За словами військових, колісна машина рухається тихіше за БМП Bradley і може перевозити більше десантників — дев’ять порівняно з шістьма у стандартних M2.

Ці машини американські військові активно використовували в Іраку, де можна було швидко перекидати піхотні батальйони США асфальтованими дорогами, забезпечуючи при цьому більший захист, аніж Humvee, і маючи прикриття кулемета калібру .50 (український аналог — 12,7 мм), керованого дистанційно зсередини автомобіля.

Відомо, що БТР Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, створених на базі канадського бронетранспортера LAV III, який є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8.

ЗСУ вже експлуатують машини, аналогічні "Страйкерам", оскільки перші із запланованих 39 канадських БТРів почали прибувати в Україну в останні тижні. Спочатку машини були закуплені для канадських збройних сил, але у червні прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що перенаправляє їхні постачання в Україну.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що незабаром США почнуть навчати українських військових управлінню "вбивцями танків". Саме так називають БМП Bradley, оснащені протитанковими ракетами TOW.