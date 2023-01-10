росія готується до наступу з Білорусі? стало відомо, який напрямок може стати найгарячішим

рф може обрати для наступного удару будь-який з напрямків, де вже ведуться бойові дії

російська федерація, котра, ймовірно, готується до повторного наступу на Україну, може здійснити його з території Білорусі. Станом на сьогоднішній день одним із передбачуваних напрямків для нападу розглядають саме Північний, адже там ведеться наймасштабніша підготовка. Однак ворог все ж може завдати удару на будь-якому із вже діючих напрямів.

Таку інформацію для видання NV повідомив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зазначивши, що ситуація станом на зараз показує, що окупаційна російська армія імітує підготовку наступу з Півночі. Однак не все так просто.

На думку експерта, навчання, котрі зараз проходять на території Білорусі "виконують завдання інформаційної війни". Про це свідчить те, що, раніше як росія, так і РБ всіляко намагалися "воювати" проти якихось блогерів і неконтрольованого витоку інформації, однак зараз вони нібито навпаки роблять усе можливе, аби якнайшвидше висвітлювати воєнні підготування.

"Це ставить під сумнів їхні справжні наміри — підготовку до реального удару. Скоріше за все, це спроба інформаційного впливу для того, щоб імітувати, що саме з території Білорусі буде основний удар", — пояснив він.

За словами Мельника, зараз рф і РБ імітують ймовірність подальшого удару по Україні з Півночі. Однак ця ситуація може у будь-який момент змінитися, адже росіяни вчаться у українців. Зокрема, одним із найуспішніших прийомів Збройних сил на фронті є одночасна підготовка поля бою одразу на кількох напрямках, а після вибір одного з них.

"Можливо російське командування засвоїло цей урок і намагатиметься його застосувати в ході підготовки до свого наступу. Тобто — один головний напрямок і кілька резервних. Білорусь може також розглядатися для них як один із резервних напрямків", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував загрозу наступу з Білорусі, а також пояснив, чи варто жителям Києва евакуюватися.