Найскладніша ситуація: у ЗСУ прозвітували про ситуацію в Соледарі

Захисники міста зараз роблять все, аби росіяни йшли до піррової перемоги

У місті Соледар (Донецька область), куди українська армія стягує додаткові сили і засоби, наразі спостерігається найскладніша ситуація серед усього східного фронту. Збройні сили України роблять усе можливе, аби максимально виснажити противника, аби навіть мінімальний успіх української сторони став для росіян серйозною поразкою.

Про це у черговому ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині Новини" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, зазначивши, що лише за останню добу місто піддалося артилерійному обстрілу з боку росії аж 86 разів.

За словами представника ЗСУ, захисника міста обрали певну тактику, котра повинна привести окупаційну армію до великої піррової перемоги.

"Відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять все, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть його якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги", — сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як військовий журналіст Юрій Бутусов, який наразі перебуває безпосередньо у Соледарі, детально розповів про ситуацію в місті, а також прокоментував подальші дії військового командування ЗСУ.