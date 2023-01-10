Снарядний голод? Росіяни значно зменшили інтенсивність артударів

Причин може бути кілька, проте точного пояснення озвучити поки що не можуть

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже рік, і інтенсивність артилерійських ударів російських окупантів помітно скоротилася. На деяких ділянках фронту вона зменшилася на 75%.

Офіційні особи США та України не можуть дати чіткого пояснення зниження ворожого вогню. Причиною цього може бути нестача боєприпасів у росіян. Крім того, це може бути частиною переоцінки тактики перед настаннями українських військових. Про це повідомляє CNN.

"У будь-якому разі разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", — сказали виданню представники США та України.

Зазначається, що це також може бути пов’язане з тим, що західні союзники України збільшують військову підтримку нашої країни. Наприклад, минулого тижня Німеччина та США заявили про передачу українським захисникам бойових бронемашин та ракетної батареї Patriot.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко назвав умову, за якої періоди між масованими ракетними ударами по Україні можуть досягати трьох тижнів або місяця.