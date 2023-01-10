Загроза з півночі є реальною: білоруський опозиціонер сказав, коли і як може початися наступ на Україну

За останні кілька тижнів до Білорусі стало прибувати більше військових та техніки

Білоруський опозиціонер спрогнозував, коли можуть розпочатися наступальні дії на Україну з боку республіки. Він вважає, що приводом для нової операції може стати якась провокація.

Так, у коментарі радіо NV заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко припустив, що спільні навчання військово-повітряних сил росії та Білорусі можуть перерости у спроби наступальних операцій на територію нашої країни. Він додав, що цьому можуть передувати провокації.

"Саме організація провокацій у цьому сценарії, про який ми говоримо вже протягом кількох місяців, може стати підтекстом для будь-яких наступальних дій. Коли вони відбудуться? Завжди ставлять це питання. Але я підтверджую позицію, що вони є реальними лише в тому випадку, коли буде досить велике угруповання російських збройних сил, наступальне угрупування знаходиться на території Білорусі", — передає видання слова Латушко.

Також він заявив, що "відбудеться це протягом місяця, півтора, двох", "ми бачитимемо з вами, спостерігаючи концентрацію Збройних сил росії в Білорусі", при цьому наголосивши, що за останні кілька тижнів до Білорусі стало прибувати більше військових і техніки з росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає на армію росії і Білорусі при спробі "великого наступу" в лютому.

Також ми повідомляли про те, що в українській розвідці припустили, коли може закінчитись війна.