Загроза з півночі є реальною: білоруський опозиціонер сказав, коли і як може початися наступ на Україну
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За останні кілька тижнів до Білорусі стало прибувати більше військових та техніки
Білоруський опозиціонер спрогнозував, коли можуть розпочатися наступальні дії на Україну з боку республіки. Він вважає, що приводом для нової операції може стати якась провокація.
Так, у коментарі радіо NV заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко припустив, що спільні навчання військово-повітряних сил росії та Білорусі можуть перерости у спроби наступальних операцій на територію нашої країни. Він додав, що цьому можуть передувати провокації.
"Саме організація провокацій у цьому сценарії, про який ми говоримо вже протягом кількох місяців, може стати підтекстом для будь-яких наступальних дій. Коли вони відбудуться? Завжди ставлять це питання. Але я підтверджую позицію, що вони є реальними лише в тому випадку, коли буде досить велике угруповання російських збройних сил, наступальне угрупування знаходиться на території Білорусі", — передає видання слова Латушко.
Також він заявив, що "відбудеться це протягом місяця, півтора, двох", "ми бачитимемо з вами, спостерігаючи концентрацію Збройних сил росії в Білорусі", при цьому наголосивши, що за останні кілька тижнів до Білорусі стало прибувати більше військових і техніки з росії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає на армію росії і Білорусі при спробі "великого наступу" в лютому.
Також ми повідомляли про те, що в українській розвідці припустили, коли може закінчитись війна.