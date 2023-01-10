Бої йдуть за кожну лісосмугу: росіяни перекинули підкріплення на Запорізький напрямок

Росіяни хочуть досягти хоч якоїсь перемоги, щоб "реабілітуватися" за Херсон

На наступних фазах військового протистояння між росією та Україною бойові дії швидше за все розвиватимуться на Запорізькому напрямі.

Про це в ефірі Еспресо розповів нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, Донецький напрямок для російського диктатора володимира путіна необхідний як політична перемога, оскільки це дозволить прикрити поразку під Херсоном. ,

Однак Костенко додав, що хоч найзапекліші бої йдуть під Бахмутом, на Запорізькому напрямі також продовжуються активні стрілецькі бої за кожну лісосмугу.

"Хлопці тримаються хоробро, але противник масово, за допомогою резервів, що підійшли з Херсонського напрямку, намагається продавити нашу оборону", — зазначив він.

Нардеп додав, що коли ЗСУ перейдуть до звільнення окупованих територій, то саме Мелітополь та Бердянськ стануть ключовими містами.

Як повідомлялося раніше, наразі найбільш активні бойові дії проходять на Донецькому напрямку, зокрема противник сфокусував свою увагу на Соледарі, який за добу десятки разів зазнає масованих обстрілів.