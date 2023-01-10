“На добраніч, Москва”: Притула та Стерненко показали “дрони помсти” за 350 млн гривень (відео)

У відео показана лише частина дронів, які літатимуть на 80 км углиб позицій ворога

Сергій Притула разом із Сергієм Стерненком зібрали 350 млн гривень на "дрони помсти". Збір було оголошено після масованого ракетного удару по Україні 10 жовтня 2022 року.

На своїй сторінці у Twitter український шоумен та волонтер опублікував ролик на тлі ударних дронів-камікадзе. БПЛА створено в Україні на базі безпілотника Лелека-100" і це лише мала частина того, що буде закуплено для ЗСУ.

Сергій Притула розповів, що після обстрілу 10 жовтня було оголошено збір на "помсту". Українці задонатили 352 млн. гривень, частина яких вже була витрачена на ударні БПЛА. За словами Сергія Стерненка, безпілотники призначені для знищення ворожої техніки та можливо навіть систем ППО. Дальність польоту ударних безпілотників сягатиме від 30 до 800 км.

"У цю гру можна грати удвох, росіяни. На добраніч, Москва", — сказали Стерненко і Притула, подякувавши українцям за донати.

У своєму Telegram-каналі Сергій Стерненко також опублікував фото дронів RAM II і додав, що це тільки початок. Характеристики ударно БПЛА вражають: тривалість польоту – 1 година, дальність польоту – до 60-80 км, швидкість польоту – до 70 км/год, а максимальна вага спорядження сягає майже 10 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримає 14 комплексів для боротьби із дронами. У Пентагоні вже зробили замовлення на суму 40 млн. доларів.