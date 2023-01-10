"НЛО" над Кримом показали неефективність роботи російської ППО — військовий оглядач

ППО росії нездатна ефективно знищувати цілі в режимі регулярних загроз

У тимчасово окупованому Криму час від часу повідомляють про вибухи. Російські ЗМІ скаржаться на те, що острів атакують нібито українські безпілотники.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у своєму блозі розповів, що "бавовна" має не лише естетичний та моральний ефект. Сам факт того, що до Севастополя, наприклад, долітають деякі об’єкти, багато говорить про роботу російської ППО.

Коваленко наголосив, що якщо в небі над Кримом з’явився якийсь невідомий літаючий об’єкт, то це свідчить про те, що системи ППО його не помітили та не змогли знищити. Поки НЛО летів, він абсолютно безперешкодно збирав інформацію, а коли його все ж таки помітила російська ППО і відкрила вогонь, то ще й розкрив її місцезнаходження.

"Але найцікавіше те, що такі НЛО регулярно перезавантажують російське ППО, яке зазнає останні півроку на собі постійний тиск, особливо РЛС. У свою чергу скорочення парку ешелону малого радіусу дії призвело до зниження ефективності протидії малорозмірним об’єктам ", — зазначив Олександр Коваленко.

Журналіст також додав, що на сьогодні російська ППО не є ефективною в умовах постійної загрози. Як наслідок, окупанти не можуть запобігати небезпеці з високим відсотком успіху.

"А це ще ніхто нічого навіть не починав", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росія запланувала тривалу атаку України дронами-камікадзе. Володимир Зеленський попередив українців про небезпеку.