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Захист від російських масованих ударів: генерал США назвав три завдання України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
росія має ще достатню кількість ракет, аби бити ними по мирних українських містах Новина оновлена 11 січня 2023, 10:41
росія має ще достатню кількість ракет, аби бити ними по мирних українських містах. Фото Міністерство оборони України

Генерал підкреслив три важливі для України завдання

Російські ракети, якими вона завдає потужні масовані удари по мирних українських містах, вочевидь, не закінчаться. Ба більше, країна-агресор має на озброєнні ще й сотні дронів, які вона отримала від Ірану. Враховуючи це, Україна повинна виконати три ключові завдання, які допоможуть вистояти.

Про це у коментарі для видання РБК-Україна розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес, зазначивши, що у росії залишилося чимало ракет, якими вона може бити по цивільній та критичній інфраструктурі українських міст. Зокрема, на його думку, зараз ключовими завданнями України є:

  • робити усе можливе, аби захистити цивільне населення,
  • не зупинятися на досягнутому й надалі вдосконалювати протиповітряну та протиракетну оборону,
  • просуватися до "джерел". Тобто завдавати ударів по місцях, з яких росія випускає ракети і дрони.

"Ми не можемо дозволяти росії безкарно стріляти зі схованок (з глибокого тилу, — ред.). Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності, ніж GMLRS, фактично дає рф такі схованки", — пояснив Ходжес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія, котра систематично атакує Україну іранськими дронами-камікадзе, постачання яких до рф продовжує спростовувати Тегеран, не єдина загроза для мирних українських міст, адже Іран може почати збирати найманців, які готові воювати проти українців на боці росіян.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Війна #Ракети