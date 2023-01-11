Переговори України та росії в Туреччині: стали відомі деталі зустрічі омбудсменів

Омбудсмени обмінялися конкретними пропозиціями

У столиці Туреччини Анкарі в рамках досягнутих раніше домовленостей відбулися переговори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Про це Лубінець повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини рф Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!", – написав український омбудсмен.

Також 11 січня відбулася друга за добу зустріч омбудсменів. Однак цього разу вже за участю їхнього турецького колеги.

Раніше на своїй сторінці у Facebook він зазначав, що у розмові з Москальковою головною стане тема повернення українських полонених додому. Водночас він мав намір обговорити репатріацію на Батьківщину наших героїв та героїнь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поспілкувався з російським диктатором володимиром путинім по телефону і звернувся до нього із закликом.